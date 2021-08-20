3. Kaleiçi Etkinlikleri İncesaz konseri ile devam etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İncesaz konseri ile devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 Temmuz-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen 'Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri' kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü toplulukları interaktif gösteriler, konserler, dinletiler, müzikaller ve oyunlarını Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahnelemeye devam ediyor. 19 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirilen programda orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İncesaz Müzik Topluluğu bir konser verdi.

İncesaz Müzik Topluluğu sanatçıları; tanburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Onural ile solistler Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu'na eşlik etti.

Orkestra ve İncesaz Müzik Topluluğu'nun performansı beğeni kazandı. - MUĞLA