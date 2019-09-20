Son Dakika Haberleri: 3 kamu bankası ortak şirket kuruyor
Son Dakika Ekonomi Haber

3 kamu bankası ortak şirket kuruyor

19 dakika önce

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.

3 kamu bankası ortak şirket kuruyor, System.String[]

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.

Ziraat Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi
Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 kamu bankası ortak şirket kuruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]