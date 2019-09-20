3 kamu bankası ortak şirket kuruyor
19 dakika önce
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15
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