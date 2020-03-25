3 kamu bankasından destek kredi paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 kamu bankasından destek kredi paketi - Son Dakika

3 kamu bankasından destek kredi paketi

6 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

3 kamu bankasından destek kredi paketi, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

Buna göre; 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği' hayata geçirilecek. Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Bankalar yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklar.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda 3 Kamu Bankası tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecektir.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.

Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.

Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır."

Açıklamaya göre; yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan firmalara azami 10 milyon lira, cirosu 25 milyon ile 125 milyon lira arası olanlara azami 25 milyon lira, 125 milyon lira üzerinde yıllık ciroya sahip firmalar için de azami 100 milyon liralık kredi verilecek.

(İHA)

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:40 Kaynak: İHA

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