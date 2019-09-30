Son Dakika Haberleri: 3 kamu bankasından mevcut konut kredilerinde faiz indirimi
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3 kamu bankasından mevcut konut kredilerinde faiz indirimi

1 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi faizlerinde ağustos ayında gerçekleştirilen indirimden önce kredi kullanan ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlayacak.

3 kamu bankasından mevcut konut kredilerinde faiz indirimi, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi faizlerinde ağustos ayında gerçekleştirilen indirimden önce kredi kullanan ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlayacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, ekonomideki olumlu gelişmeler ile faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos ayı itibarıyla konut kredilerinde faiz indirimine gidildiği, 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullandırımına başlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilere, talep etmeleri halinde kredilerinin aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0,99 oranından, 500 bin lira üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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