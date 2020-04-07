3 kamu bankasından ortak açıklama - Son Dakika

3 kamu bankasından ortak açıklama
6 saat önce
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi.
Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası), bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi. Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, iş tutumları ile örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediklerinin altını çizdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor