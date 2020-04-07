3 kamu bankasından ortak açıklama - Son Dakika

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi.

Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası), bugün yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek verdiğini bildirdi. Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, iş tutumları ile örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediklerinin altını çizdi.

(İHA)