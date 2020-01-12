3 kapkaç olayının 3 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 kapkaç olayının 3 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

3 kapkaç olayının 3 zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da ve Karataş ilçesinde 3 kapkaç olayına karıştığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

3 kapkaç olayının 3 zanlısı tutuklandı, System.String[]

Adana'da ve Karataş ilçesinde 3 kapkaç olayına karıştığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde 3 kişi, kaldırımda yürüyen Emir A.'nın (18) yanına yaklaşarak görüşme yapma bahanesiyle telefonunu isteyip alıp kaçtı. Bunun üzerine Emir A. polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların bir otomobile binip kaçtığı tespit edildi. Polis bu otomobili yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek içinde kimlerin olduğunu tespit etti. Polis zanlıların Yunus Emre Y. (20), Hayrettin Ö. (20) ve Mert Y. (20) olduğunu saptadı. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde zanlılardan Mert Y. ve Yunus Emre Y.'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde Zekiye E.'nin içinde cep telefonu ve kartlarının bir miktarda parasının olduğu cüzdanı alıp kaçtıklarını belirledi. Polis evlerine yaptığı baskında Mert Y. ve Hayrettin Ö.'yü yakalandı. Yunus Emre Y.'nin ise geçtiğimiz günlerde Karataş ilçesinde karıştığı bir kapkaç olayından dolayı yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı. İki zanlı emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA

Karataş, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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