3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Yalova'da, 3 kardeş, 15 gün içerisinde korona virüsten yaşamını yitirdi.

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Burgazoğlu'nun, bazı septomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı.

Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da korona virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı.

Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da korona virüse yakalandı.Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti.

Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıla cenazenin ardından Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi. - YALOVA