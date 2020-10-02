3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor - Son Dakika

3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor

BOLU'da 3 kardeş, 7 yıldır geçimlerini sokakta müzik yaparak sağlıyor.

3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor, System.String[]

BOLU'da 3 kardeş, 7 yıldır geçimlerini sokakta müzik yaparak sağlıyor.

Erdal (41), Murat (26) ve Serdar Balkan (18) kardeşler, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor. Popüler şarkıları seslendiren kardeşler, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Kardeşler, sokak müziği sayesinde hem geçimini sağlıyor hem de en küçük kardeşleri olan Serdar Balkan'ın okul ihtiyaçlarını karşılıyor.

'AİLEMİZİN GEÇİMİNİ BÖYLE SAĞLIYORUZ'Okul ihtiyaçlarını müzik sayesinde sağladığını belirten lise son öğrencisi Serdar Balkan, "Ben müziğe 12 yaşımda başladım. Neredeyse 6-7 yıldır müzikle uğraşıyorum. Ailemizin geçimini böyle sağlıyoruz. İnsanlara müzik ile motivasyon vermeye çalışıyoruz. Öğrenciyim, okul ihtiyaçlarımı müzik yaparak karşılıyorum. Koronavirüs nedeniyle okullar da kapandı. Ben de okul ihtiyaçlarımı karşılamak için müzik yaparak, para biriktiriyorum" diye konuştu. 'İNSANLARA MORAL VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'Ağabeyinin klarneti ile klarnet çalmayı öğrendiğini söyleyen Murat Balkan, "8-9 senedir klarnet çalıyorum. İnsanlara moral vermeye çalışıyorum. Müzik yaparak, insanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bazen görevlilerden yana sıkıntı yaşıyoruz. Bunların olmamasını istiyoruz ama yapacak bir şey yok" dedi.

Erdal Balkan ise, "Ben 26 senedir hem klarnet hem de darbuka çalıyorum. Bizler insanlara virüs döneminde moral vermeye çalışıyoruz ama insanlar bizi anlamıyorlar. Biz de 3 kardeş çalgılarımız ile burada müzik yapıyoruz. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Biz devletimizden ve Bolu'dan sanata saygı göstermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor
3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor
3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor
3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor
3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor

Müzik, Okul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 07:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kardeş, 7 yıldır sokak müzisyenliği yapıyor - Son Dakika

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