3 kardeşi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında arazi sulaması anlaşmazlığından çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada kardeşlerden 3'ünü öldüren 1'ini de ağır yaralayan akraba 4 sanıktan 3'ü, 'kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, bir kişiyi yaralamaktan ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 18 yaşından küçük M.T. de toplam 78 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 13 Temmuz 2018 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Höyükyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Toraman ve Boğaakça aileleri arasında iddiaya göre, arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa, silah ve bıçağın kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kardeşden Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça öldü, İmam Boğaaça da yaralandı.