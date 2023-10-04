İnşaatta cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İnşaatta cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, son görüntüleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 04.10.2023 09:51

İstanbul'da kaybolan 3 kardeşin cansız bedenleri bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocukların kaybolmadan önce caddede koştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde çocukların evlerinin önünden eğilerek, hızla koştuğu görüldü.

İstanbul Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, sabaha karşı bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Acı haber aileye verilirken kardeşlerin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

EN KÜÇÜĞÜ 7 YAŞINDA

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

Cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan 3 kardeşin son anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde, çocukların evlerinin önünden koşarak hızla geçtikleri görülüyor.

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Son Dakika Güncel İnşaatta cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaatta cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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