3 kardeşin öldüğü muhtarlık seçimi davası ertelendi - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık seçimi kavgasına yönelik açılan davanın bugün görülecek olan 2. duruşması Covid-19 nedeniyle 17 Temmuz'a ertelendi.



Gaziantep Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülecek davanın ikinci duruşması, kentte yayılan korona virüs salgını nedeniyle 17 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme heyeti tarafından tarafların avukatlarına erteleme kararı tebliğ edilirken, adliye önünde geniş güvenlik tedbirleri alındı.



"Azmettiriciler dışarda ikinci bir olay olması yüksek"



Muhtarlık seçiminin ardından çıkan kavgada 3 kardeşini kaybeden ve duruşma için adliyeye gelen Bayram Kaplan, olayın azmettiricilerinin serbest bırakıldığını savunarak bunun da ikinci bir olaya sebep olması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Kaplan, olaydan sonra 17 kişinin gözaltına alındığını, sonrasında 8 kişinin tutuklandığını fakat ilk duruşmada olayın azmettiricisi 3 kişinin serbest bırakılarak 5 kişinin tutukluluğunun devam ettiğin ileri sürdü. Kaplan, "5 kişi tutuklu devam ediyor yani olayın azmettiricileri şu anda dışarıda olması ikinci bir olaya sebebiyet verme ihtimali yüksek. Gerekli adaletin yerini bulmasını talep ediyorum. Dava 17 Temmuz'a ertelendi, inşallah 17 Temmuz'da adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" dedi.



3 evladını kaybeden anne Firdevs Kaplan ise bir an önce davanın sonuçlanmasını ve suçluların cezasını almasını istediğini ifade ederek, "Ben bu acıya dayanamıyorum başka anneler de bu acıya düşmesin ben bunu istiyorum sadece" şeklinde konuştu.



Olayın geçmişi



Olay, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz, babasının karşısına aday olarak çıkan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Çıkan tartışmada öfkelenen Cuma Oğuz üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp (34) ve Adem Kaplan'a (29) tabancayla ateş açtı. Jandarmanın teslim olması yönündeki uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine Cuma Oğuz, vurularak etkisiz hale getirilmişti. Olayın ilk duruşmasında tutuklu bulunan 8 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 5 kişinin ise tutukluluğunun devam etmesi kararı alındı. - GAZİANTEP