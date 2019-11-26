3 kardeşin ürettiği tarhanalı paçaya talep çok

KAHRAMANMARAŞ'ta kardeş 3 paça ustası, şehrin en önemli lezzetleri olan Maraş paçası ve Maraş tarhanasını tek bir tabakta buluşturarak 'tarhanalı paça' yaptı. Paça ustalarından Erdoğan Sünbül, üstünü cevizle süsledikleri tarhanalı paçanın sevildiğini ve beklediklerinden çok fazla talep aldıklarını söyledi.

Paça denilince aklan ilk gelen şehir olan Akdeniz'in incisi Kahramanmaraş'ta havaların soğumasıyla birlikte meşhur Maraş paçası tüketimi de artmaya başladı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan, genellikle küçükbaş hayvanların kelle ve ayaklarından yapılan paça, paça ustası Erdoğan, Süleyman ve Murat Sünbül kardeşler tarafından müşterilerine farklı bir lezzet olarak sunulmaya başlandı. Sünbül kardeşler, şehrin en önemli lezzetleri olan paça ile tarhanayı tek bir tabakta buluşturup tarhanalı paça yaptılar.

'PAÇA, ATALARIMIZDAN MİRASTIR'

27 yıllık paça ustası Erdoğan Sünbül, paçanın birçok şehirde yapıldığını ancak hiçbirinin Maraş paçasının yerini alamadığını söyledi. Sünbül, "Maraş paça, Kahramanmaraş'a özgü bir paçadır. Sürekli Maraş'ta yenen bir lezzettir ve atalarımızdan bize kalan mirastır aslında. Paça, lezzetli olmasının yanında sağlıklı bir yiyecektir. Ayrıca sağlığa da faydası vardır. Özellikle ayak paça ve ilik paça kırıkların iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca kemiklerdeki sıvı azalmalarına da çok faydalıdır. Paça, kırıklarda doktorların da tavsiyesidir" diye konuştu.

'BU KADAR TALEP BEKLEMİYORDUK'

Böylesine çok sevilen ve aynı zamanda sağlıklı olan paçayı farklı bir şekilde müşterilerine sunmak istediklerini belirten Erdoğan Sünbül, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraşımızın paçası meşhur, cips tarhanası da meşhur. Biz tarhanayı ve paçayı tek bir tabakta buluşturmaya karar verdik. Tarhanamızı paça suyuyla ıslayıp üzerine kelle paçayı döktük. Tarhanalı paça çok güzel oldu ve olumlu tepkiler aldık. Daha sonra tarhanalı paçanın üzerini cevizle süsledik. Müşterilerimiz tarhanalı paçayı çok beğendi. Havaların soğumasıyla birlikte paça satışlarımız artarken, müşterilerimiz Tarhanalı paçaya beklediğimizden çok daha fazla ilgi gösterdi ve doğrusunu söyelemek gerekirse bu kadar talep beklemiyorduk. Müşterilerimize tarhanalı paçadan, biz de tarhanalı paçaya talepten memnunuz."

ŞİMDİDEN MÜDAVİMLERİ VAR

Öte yandan paça seven herkes tarhanalı paçayı muhakkak denemek istiyor. Deneyenler ise iki ayrı lezzetin birleşmesiyle ortaya çok farklı bir lezzetin çıktığını belirtirken, bazıları şimdiden tarhanalı paçanın müdavimleri olduğunu söyledi. Özellikle üzerine atılan cevizle paçanın muhteşem üçlüye dönüştüğünü söyleyenler de var.