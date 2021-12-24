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3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi - Son Dakika

3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

24.12.2021 23:46

İzmir'in Bayındır ilçesinde, evlerinde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları belirtildi. Yangınla ilgili konuşan ailenin komşuları itfaiyenin ihbardan 1 saat sonra geldiğini belirtti.

Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle durum, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıktığı eve giren itfaiye ekipleri, 3 çocuğun cansız bedenini çıkardı.

3 KARDEŞ YANGINDA CAN VERDİ

Yapılan incelemede çocukların Talha Menderes (3) ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes (1,5) oldukları belirlendi. Yangın esnasından çocukların babası Talat Menderes ile anneleri Nuriye Menderes'in evde olmadıkları öğrenildi.

"TAMAMEN İTFAİYENİN SORUMSUZLUĞU"

2 yaşındaki ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri 3 yaşındaki Talha Menderes'in yaşamını yitirdiği yangının; kömür sobasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, kömür sobasının yanar halde olduğu ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Evin yakınında oturan komşu Ayten Özadır da "Yangının kömür sobasından çıktığını sanıyoruz. Çocuklar içerideydi. Eve girmeye çalıştım ama alevler her yere yayılmıştı. Bu nedenle içeri giremedim. Üç çocuk birbirine sarılmış, ağlarlarken gördüm ama kurtaramadım. İtfaiye geç kaldı, 1 saatte geldi. Tamamen itfaiyenin sorumsuzluğu. Benim içeri girmeye çalıştığım zaman gelmiş olsalardı belki de çocuklar şimdi yaşıyor olacaktı" dedi.

BABA HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki katlı evin içinde 3 kardeşin yanmış cesetleri önce Bayındır Devlet Hastanesi Morgu'na sonra da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Üç evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan baba Ferhat Menderes, Bayındır Devlet Hastanesi Acil Servis önünde, gözyaşı döktü. Hastane önünde sinir krizi geçiren baba Menderes'i yakınları güçlükle sakinleştirdi.

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi
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İtfaiye, Yangın, Polis, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kardeşin yaşamını yitirdiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi - Son Dakika
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