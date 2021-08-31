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3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı - Son Dakika

3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı

31.08.2021 12:07
3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda masa tenisi turnuvası düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda masa tenisi turnuvası düzenlendi. Büyük erkekler kategorisinde 12 takım ve 40 sporcunun katıldığı müsabakalarda üç kardeşin yöneticiliğini yaptığı takımlar ilk 3 sırada yer aldı.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Haftası nedeniyle Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda, Gençlik Spor Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesinde Zafer Kupası yarışmaları yapıldı. İki gün boyunca devam eden müsabakalarda Minik Erkekler, Küçük Erkekler, Yıldız Erkekler, Genç Erkekler, Büyük Erkekler, Minik Kadınlar, Küçük Kadınlar, Yıldız Kadınlar, Genç Kadınlar ve Büyük kadınlar kategorilerinde ferdi ve takım yarışmaları yapıldı.

Zorlu ve çekişmeli geçen ve 100 civarı sporcunun katıldığı, müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve ferdi sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever ve TMTF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Musa Güner tarafından verildi. Yarışmada 12 takım ve 40 sporcunun katıldığı büyük erkekler kategorisinde Ada Kutu birinci, Doğan Ambalaj ikinci, Dartsan üçüncü oldu. İlk dörde giren takımlardan birinci olan Ada Kutu takımının başkanı Adem Doğan, ikinci olan Doğan Ambalaj takımı başkanı Erkan Doğan ve üçüncü olan Dartsan Takımı Başkanı Adnan Doğan'ın kardeş olması dikkatlerden kaçmadı.

Denizli Doğan Spor Kulübü Başkanı Erkan Doğan, kardeş kulüplerle birlikte sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi. Kulüp Başkanı Doğan, "Doğan spor kulübü olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, farklı spor branşlarında yeni sporcular yetiştirmeye veya onların yolunu açmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken başkomutanımız büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü hep kendimize kılavuz alıyoruz. Bu süreçte özellikle masa tenisi ve dart sporunda ilimize yeni sporcular hatta ulusal bazda derece yapan il bazında zaten birincilikleri olan ama ulusal bazda da derece yapan sporcularımız oldu. En son ilimizde 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. Yılı anısına düzenlenen masa tenisi büyükler kategorisindeki il dışından da katılımların olduğu turnuvada sporcularımız yine büyük başarılar elde etti. 12 takımın 40 sporcu ile katıldığı yarışmalarda ilk üç sıraya Ada Kutu, Doğan Ambalaj ve Dartsan aldı. Bu vesile ile tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı
3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı
3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı
3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı
3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı
3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı

Hasan Güngör, 30 Ağustos, Denizli, TSK, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı - Son Dakika Spor


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