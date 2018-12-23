Son Dakika Haberleri: 3 Kardeşiyle Birlikte Ölü Bulunan Genç Kızın Düğün Görüntüleri Ortaya Çıktı

3 Kardeşiyle Birlikte Ölü Bulunan Genç Kızın Düğün Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

3 kardeşiyle birlikte ölü bulunan genç kızın düğün görüntüleri ortaya çıktıUŞAK - Uşak'ta hayatını kaybeden 3 kardeşten biri olan ve yaklaşık 15 gün önce evlenen Ayşe Özdemir'in düğün görüntüleri ortaya çıktı.

3 kardeşiyle birlikte ölü bulunan genç kızın düğün görüntüleri ortaya çıktı

UŞAK - Uşak'ta hayatını kaybeden 3 kardeşten biri olan ve yaklaşık 15 gün önce evlenen Ayşe Özdemir'in düğün görüntüleri ortaya çıktı.
Karaağaç Mahallesi 1. Ada Sokak'ta bir evde meydana gelen olayda kardeş olan Ayşe Özdemir (26), kız kardeşi Hatice Yeşilkuşak ve bedensel engelli erkek kardeşi Ali Yeşilkuşak uyudukları odada ölü bulundu. Kardeşlerden hayatını kaybeden Özdemir'in henüz 15 gün önce evlendiği ve haftasonu ziyaret için babasının evine geldiği öğrenildi. Özdemir'in eşi ile birlikte düğününde oynarken çekilen ve sosyal medyaya yüklenen videosu ise görenlerin yüreklerini sızlattı. Genç kızın videoda hayli mutlu olduğu ve eşi ile karşılıklı oynadığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:11 Kaynak: İHA

Ayşe Özdemir, Genç, 3. Sayfa
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