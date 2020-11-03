3 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

YALÇIN GRANİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR11.30 Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için Ayhan Şahenk 'te tören düzenlenecek. 12.55 Granit, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GALATASARAY12.30 Sarı-kırmızılı kulüpte, önceki gün hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit için anma töreni yapılacak.

12.30 Manchester United kendi antrenman tesislerinde son çalışmasını yapacak.

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