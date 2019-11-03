AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı dönemi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, AK Parti'nin ilk girdiği seçimde reformun ve umudun partisi olarak zafer kazandığını belirtti.

AK Parti iktidarı ile vatandaşların ilkleri yaşadığını vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"3 Kasım, Türk siyaset tarihinin miladıdır. 3 Kasım 2002 tarihinde sadece AK Parti değil, tüm Türkiye kazanmıştır. Türk siyaset tarihinde 17. yılını kutladığımız bu günde geriye baktığımızda sayısız eserler bırakan AK Parti iktidarının Türkiye'ye kattığı eser ve devrim niteliğindeki kararlarla gurur duyuyoruz. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren adeta şahlanmış, bu şahlanış milletimize hizmet olarak geri dönmüştür. AK Parti'yi güçlü kılan da milletine hizmetkar olan kadrolarıdır."