Son Dakika Haberleri: 3 katı geçmeyen binaların zorunlu deprem sigortasında indirime gidildi
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3 katı geçmeyen binaların zorunlu deprem sigortasında indirime gidildi

1 saat önce

Zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapılarak zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirime gidildi.

3 katı geçmeyen binaların zorunlu deprem sigortasında indirime gidildi, System.String[]
Zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapılarak zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirime gidildi.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik ile ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL'den az olamayacak.İnşaat ruhsat yılı 2000 ve öncesi olan binalarda  tarife fiyatı yüzde 10 oranında artırılarak uygulanacak. Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim yapılacak.  Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı yüzde 10 oranında artırılarak uygulanacak. Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dahil olmayacak.

Azami teminat tutarı yükseldi

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmayacak. Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanacak. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı ise 90 bin liradan 215 bin liraya yükseltildi.  Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli ise çelik, betonarme ve karkas yapılar için 1020 TL, yığma kagir yapılar için 725 TL, diğer yapılar için 355 TL oldu.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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