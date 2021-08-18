3. Katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Hamidiye mahallesi Yıldız sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Yiğit Hamza A., açtığı pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuğu gören ailesi, yardıma koştu. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocuk tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi