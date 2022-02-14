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3 katlı ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

3 katlı ahşap bina alev alev yandı

14.02.2022 00:58
3 katlı ahşap bina alev alev yandı

Bolu'da, 3 katlı ahşap bina çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, 3 katlı ahşap bina çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Gölyüzü mahallesi Şehit Kani caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve kullanılmayan 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 3 katlı binayı saran alevler ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Yangın, Şehit, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 katlı ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
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