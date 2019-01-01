Son Dakika Haberleri: 3 Katlı Ahşap Binada Yangın

3 Katlı Ahşap Binada Yangın

48 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri Köyü'nde Muhammet Doğan'a ait 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri Köyü'nde Muhammet Doğan'a ait 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Güncel
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