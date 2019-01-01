3 Katlı Ahşap Binada Yangın
48 dakika önce
Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri Köyü'nde Muhammet Doğan'a ait 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesi Hacıyeri Köyü'nde Muhammet Doğan'a ait 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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