Son Dakika Haberleri: 3 Katlı Ahşap Ev Yandı (2)

3 Katlı Ahşap Ev Yandı (2)

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıyeri köyünde Muhammed Doğan'a ait ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Yığılca belediyeleri, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin sıçramaması için çevredeki binalara su sıktı.

Köylülerin desteğiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle söz konusu 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Evde mahsur kalan köpeği köylüler kurtardı

Yanan binanın zemin katından gelen sesler üzerine çevrede inceleme yapan vatandaşlar, yaralı olduğunu gördükleri köpeği kurtardı.

Öte yandan, alevlerin fark edilmesinin ardından komşularının uyarısıyla dışarı çıkan Muhammed Doğan, eşi Gülhan, çocukları Fidan, Mert ve Hasan Doğan ile annesi Şeyime Doğan ise olayı yara almadan atlattı.

Alevleri ilk fark eden vatandaşlardan Tahsin Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldan geçerken söz konusu binada çıkan yangını gördüğünü söyledi.

Koşarak evin yanına geldiğini belirten Çakmak, "Köye haber vermek için silah attım. Köylüyü uyardım. Evde annesi vardı, hanımı vardı, çocuklar vardı indirdik. Arabaları falan kurtardık. Çocukları da kurtardık ama evi kurtaramadık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Düzce, İtfaiye, Yığılca, 3. Sayfa
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