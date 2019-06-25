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3 katlı apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi

1 saat önce

3 katlı apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi Mahalleli korku dolu gözlerle izlerken, o selfie çekildiBURSA - Bursa'da gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi.

3 katlı apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi
Mahalleli korku dolu gözlerle izlerken, o selfie çekildi
BURSA - Bursa'da gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, bir vatandaş patlama olan apartmana doğru selfie çekildi.
Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ceylan Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından apartmanı dumanlar sararken, patlamanın şiddetiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı apartmana müdahalede bulunurken, polis ekipleri de vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri korku dolu gözlerle yaşananları izlerken, bir vatandaş ise patlama olan apartmana dönerek selfie çekildiği görüldü.
3 katlı apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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