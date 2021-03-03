3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bursa'da kısıtlama saatinde 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilenirken, toplam 8 kişi itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece sıralarında 3 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu. Dumanın sardığı binanın 3'cü katında bulunan 3'ü çocuk 4 kişi kendilerini balkona atarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Ekipler 3'cü katın kapısını kırarak 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtarıldı. Daha sonra bina sakinleri tahliye edilirken, binada bulunan 5'i çocuk 8 kişi dumanların içerisinden çıkartılarak tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk toplam 8 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Diğer yandan bir annenin çocuğu için feryat etmesi dikkatlerden kaçmazken, çocuk ise muhabbet kuşu yandığı için gözyaşlarına boğuldu. Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken,yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA