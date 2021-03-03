3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

03.03.2021 07:08

Bursa'da kısıtlama saatinde 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da kısıtlama saatinde 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilenirken, toplam 8 kişi itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece sıralarında 3 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu. Dumanın sardığı binanın 3'cü katında bulunan 3'ü çocuk 4 kişi kendilerini balkona atarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Ekipler 3'cü katın kapısını kırarak 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtarıldı. Daha sonra bina sakinleri tahliye edilirken, binada bulunan 5'i çocuk 8 kişi dumanların içerisinden çıkartılarak tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk toplam 8 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Diğer yandan bir annenin çocuğu için feryat etmesi dikkatlerden kaçmazken, çocuk ise muhabbet kuşu yandığı için gözyaşlarına boğuldu. Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken,yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Pilotlar dahil 12 kişi öldü Kanal İstanbul şart mı? Bakan Kurum, merak edilenleri tane tane anlattı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakanlık genelgeyi gönderdi; eğitimde detaylar netleşti! Hangi dersler yüz yüze yapılacak? Bakanlık genelgeyi gönderdi; eğitimde detaylar netleşti! Hangi dersler yüz yüze yapılacak?         
07:26
Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu annesini paylaştı Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu annesini paylaştı         
00:38
Canlı yayında yine ortalık karıştı! Ruşen Gültekin'le Melik Yiğitel arasında 'cahil' tartışması Canlı yayında yine ortalık karıştı! Ruşen Gültekin'le Melik Yiğitel arasında 'cahil' tartışması         
00:31
Sergen Yalçın, Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamada bulundu Sergen Yalçın, Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamada bulundu         
23:03
Beyaz Saray'dan Putin'e gözdağı: Biden'ın, Rus lider ile ilişkisinin tonu ve tarzı Trump'tan çok daha farklı olacak Beyaz Saray'dan Putin'e gözdağı: Biden'ın, Rus lider ile ilişkisinin tonu ve tarzı Trump'tan çok daha farklı olacak         
22:43
Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci, kendisini sert sözlerle savundu Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci, kendisini sert sözlerle savundu         
17:52
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti         
13:46
Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı         
12:18
Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar         
11:36
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir         
09:57
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi         
09:32
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor         
09:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge sıralayıp uyardı: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge sıralayıp uyardı: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor         
09:07
Saatler önce aldığı lüks otomobil, seyir halindeyken cayır cayır yandı Saatler önce aldığı lüks otomobil, seyir halindeyken cayır cayır yandı         
00:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 07:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 katlı apartmanda korkutan yangın: 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei