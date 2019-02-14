3 Katlı Apartmanda Yangın - Düzce

Düzce'de bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen yangında, iki kişi dumandan etkilendi.

Düzce'de bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen yangında, iki kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Çiğdem Apartmanı'nın üçüncü katında R.T.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında, R.T. ve İ.Ü. dumandan etkilendi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları apartman dışına alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.



Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



İkilinin Düzce Üniversitesi'nde okuduğu, Sevgililer Günü kutlamasında yaktıkları meşaleden dolayı mutfakta yangın çıktığı öğrenildi.

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