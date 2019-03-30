3 Katlı Binada Çıkan Yangında Baba ve Oğlu Hastanelik Oldu
1 saat önce
3 katlı binada çıkan yangında baba ve oğlu hastanelik olduKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında ve alevlere müdahale etmek isteyen oğlu yaralandı.
3 katlı binada çıkan yangında baba ve oğlu hastanelik oldu
KOCAELİ - Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında ve alevlere müdahale etmek isteyen oğlu yaralandı. Yangında müdahale eden ekipler tarafından alevler kısa sürede söndürüldü.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D100 karayolu Yan Yolu üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 3 katlı binanın en üst katında Osman İ. ve ailesinin yaşadığı evde henüz öğrenilmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden Osman İ. ve Resul İ. alevlere müdahale etmek istedi. Alevleri söndürmeye çalışırken Osman İ. yaralanırken, Resul İ. 3. Katta bulunan evinin balkonunda aşağı atlaması sonucunda yaralandı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Osman İ. ve oğlu Resul İ. Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis
ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:25 Kaynak: İHA
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