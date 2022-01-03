3 katlı binada korkutan patlama! Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Mardin'in, Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde ki 3 katlı binanın en üst katında bulunan mutfakta, dün akşam saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ramazan Arık'a ait olduğu belirlenen eve jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede bölgeye giden 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, güvenlik önlemi alıp, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Patlamada ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı kişiyi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.