3 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
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3 katlı binada yangın çıktı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Mithatpaşa Mahallesi'nde Maşallah Dal'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde hasar meydana gelen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

3 katlı binada yangın çıktı

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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