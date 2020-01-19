3 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika

3 katlı binada yangın çıktı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Mithatpaşa Mahallesi'nde Maşallah Dal'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Evde hasar meydana gelen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
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