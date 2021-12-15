Üye Girişi
3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı - Son Dakika

3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı

15.12.2021 16:45
3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı

Sivas'ta polis ekipleri 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangından tahliye ettikleri çocukları ekip aracında ısıttı.

Sivas'ta polis ekipleri 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangından tahliye ettikleri çocukları ekip aracında ısıttı.

Edinilen bilgilere göre yangın, 4 Eylül Mahallesi 26. Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında yaşandı. Yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı binanın çatısını alevler sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplere yangına müdahale ederken apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. 5 çocuğun ise yangının söndürülmesini beklerken üşüdüğü polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Ekipler küçük çocukları ekip arabalarına alarak ısınmalarını sağladı. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yabancı uyruklu vatandaşlar apartmana girdi. Yangının soba bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı
3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı
3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı
3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı
3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı
3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı

İtfaiye, Yangın, Sivas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:36 Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi
16:33 Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
16:31 Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı
16:29 Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor
16:28 İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu
16:18 Küçük Mehmet Ali okul kapısının altında kalarak can verdi! Sorumluları 24 bin lira ceza ile kurtuldu
16:14 Bruno Pinheiro, İstanbul yolunda! Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için geliyor
16:09 Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Zam oranı yüzde 20, 58 oldu
15:57 Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!
15:55 Kuruluş Osman'da bugün; Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak?
Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak         
16:48
Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi         
16:37
Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı         
16:32
3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü         
16:28
Küçük Mehmet Ali okul kapısının altında kalarak can verdi! Sorumluları 24 bin lira ceza ile kurtuldu Küçük Mehmet Ali okul kapısının altında kalarak can verdi! Sorumluları 24 bin lira ceza ile kurtuldu         
16:19
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:52:42. #1.11#
SON DAKİKA: 3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement