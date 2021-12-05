Son dakika haberleri! 3 katlı binada yangın paniği

Son dakika 3. sayfa haberi... 3 katlı binada yangın paniği Bartın'da 3 katlı binada yangın çıktı.

3 katlı binada yangın paniği BARTIN - Bartın'da 3 katlı binada yangın çıktı. Yangının genişleme riskine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Orta mahalle Topçukonağı caddesi üzerinde yer alan 3 katlı binada yangın çıktı. Gece saatlerinde binanın çatısından yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı cadde üzerinde yer alan binaların elektrik ve doğalgazı kesildi. İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken yangının genişleme riskine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar da tahliye edildi. Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binanın giriş katında pide salonu yer aldığı, üst katlarında ise oturan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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