3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük oluştu - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz T'nin oğlu İhsan T, gazetecilere, bodrumdaki kuyunun daha önce su kuyusu açmak amacıyla kazıldığını, babasının çukurdaki tahtaları almak için içeriye girdikten sonra göçük oluştuğunu savundu.

Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 23 metre derinliğindeki göçüğe girdi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda Yılmaz T'yi bulunduğu yerden halatlar yardımıyla çıkardı.

Yılmaz T'nin toprak altında kaldığını gören yakınları, durumu, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak'taki 3 katlı binanın bodrumundaki kuyuda göçük meydana geldi.

Konya 'da bir evin bodrumundaki kuyuda oluşan göçüğün altında kalan kişiyi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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