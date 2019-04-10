3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
1 saat önce
3 katlı binanın çatısı alev alev yandıDÜZCE - Düzce'de Çay Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 katlı binanın çatısı büyük oranda yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:07 Kaynak: İHA
3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
DÜZCE - Düzce
'de Çay Mahallesi
'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 katlı binanın çatısı büyük oranda yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın Düzce'nin Çay Mahallesi Aydın
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer Küçük'a ait 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin müdahaleleri sonucunda çatı katındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 katlı evin büyük bir kısmı etkilenirken büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme sürüyor.
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