Son Dakika Haberleri: 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

1 saat önce

Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepli 3 katlı binanın çatısından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevler, binanın çatısını sardı. Vatandaşları sokağa döken yangında çatıda bulunan köpeğin alıp alınmadığı merak konusu olurken, kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
(Ahmet Durmaz/İHA)
3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
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