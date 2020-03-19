3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

ANTALYA'da 3 katlı binanın çatısı yandı.

3 katlı binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

ANTALYA'da 3 katlı binanın çatısı yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda binanın tüm çatısını kapladı. Bu sırada evde bulunanlar hızla dışarı çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çatıdaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.Yangın, bir vatandaşın cep telefonu ile anbean görüntülendi.


İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:50 Kaynak: DHA

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