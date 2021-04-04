Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

04.04.2021 18:57

Son dakika habere göre Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı Meydana gelen yangında 1 kişi elinden yaralanırken 1 kişide dumandan etkilendi Evi ateşe verdiği iddia edilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı Binada kalan üniversite öğrencisi...

Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Meydana gelen yangında 1 kişi elinden yaralanırken 1 kişide dumandan etkilendi

Evi ateşe verdiği iddia edilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı

Binada kalan üniversite öğrencisi Umut Yavan: "Kapıyı açtığımda yüzüme dumanlar gelmeye başladı"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın en son katında çıkan yangın neticesinde çatıya çıkan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Meydana gelen yangında 2 kişi yaralanırken polis ekipleri ise evi ateşe verdiği iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binada yaşayan bir çocuklu aile ise paniğe kapılarak çatıya çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla çatıya ulaşarak yangından kaçan 3 kişiyi kurtardı. Meydana gelen yangında bir kişi elinden yaralanırken bir kişide dumandan etkilendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, meydana gelen yangın binada ve çevresinde yaşayanlarda büyük korku oluşturdu. Nedeni bilinmeyen yangın, daireyi küle çevirirken evi yaktığı iddia edilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapıyı açtığımda yüzüme dumanlar gelmeye başladı

Yangının çıktığı binada oturduğunu ve panik halinde olduğunu belirten üniversite öğrenicisi Umut Yavan, "Telefonumla oyun oynarken bir şeyler kırılıyordu ve sesler duymaya başladım. Dışarı çıktığımda bir şey yoktu sonra ben tekrar eve girdim ve 'yangın çıktı' diye birileri bağırmaya başladı. Bende kapıyı açtığımda yüzüme dumanlar gelmeye başladı ve hemen itfaiye ekiplerini aradım sonrasında kendimi dışarıya attım" dedi.

Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Serdivan, Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Mahsur kalanlar çatıdan itfaiye merdiveniyle alındı, evi ateşe verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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