3 katlı binanın tepesinde yürekleri ağza getiren anlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı binanın tepesinde yürekleri ağza getiren anlar - Son Dakika

3 katlı binanın tepesinde yürekleri ağza getiren anlar

6 saat önce

Eskişehir'de, 3 katlı bir binanın bacasını onarmak için sacdan yapılan çatıya çıkan ve herhangi bir güvenlik önlemi almayan 2 kişi adeta yürekleri ağza getirdi.

3 katlı binanın tepesinde yürekleri ağza getiren anlar, System.String[]

Eskişehir'de, 3 katlı bir binanın bacasını onarmak için sacdan yapılan çatıya çıkan ve herhangi bir güvenlik önlemi almayan 2 kişi adeta yürekleri ağza getirdi.


Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısına çıkan 2 kişi, sac çatı üzerinde uzun merdiven kullanarak binanın bacasını tamir etti. Yükseklik ve soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşayan tamirciler, sırayla merdivenin en üstüne çıkarak bacayı tamir etti. Tamircilerden biri tepede onarım yapmaya çalışırken, arkadaşı ise aşağıya kaymaması için oturup merdivene sırtını dayayarak ilginç ve tehlikeli bir destek verdi. Çatının eğimli olması nedeniyle merdivene sırayla destek veren tamirciler, zor dakikalar geçirdi.


Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda tamircilerin çabaları sonuç verdi. Baca tamir edilirken, yürekleri ağza getiren onarım sırasında hiç kimse zarar görmedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Arifiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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