Son Dakika Haberleri: 3 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

3 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı

30 dakika önce

Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

3 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı, System.String[]
Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, sağlık görevlileri yangın yerinde herhangi bir olumsuz durum için hazır bekletildi.

Yavru kedi son anda kurtarıldı

Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.30 sıralarında yanmaya başladı. Binanın o saatlerde boş olması büyük bir faciayı önlerken çatıdaki alevlerin içerisinde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran iki itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi, olay yerinde bekleyen ambulans da ilk müdahalesi yapılan itfaiye erlerinin sağlık durumları iyi. Çatıdaki dumandan etkilenen kediye ilk müdahaleyi yapan itfaiye erleri daha sonra kediyi veterinere götürdü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı gözlemlenirken vatandaşların meraklı gözlerle yangını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemesi dikkatlerden kaçmadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Mimarsinan, Çekmeköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Nefes nefese kendilerini dışarı attılar Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 05:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]