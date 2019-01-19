Son Dakika Haberleri: '3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi' planları onaylandı

'3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi' planları onaylandı

5 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi"nin plan değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

'3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi' planları onaylandı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi"nin plan değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:40 

Ekonomi
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