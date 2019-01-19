'3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi' planları onaylandı
5 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi"nin plan değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi"nin plan değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:40
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