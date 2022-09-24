Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'nde Selma Baraz'a (68) ait 3 katlı müstakil evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde mahsur kayan Selma Baraz, komşularından yardım istedi. Köpeğini de yanına alan Baraz komşuları tarafından çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Elektrik tesisatından kaynaklandığı üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 3 KATLI EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

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