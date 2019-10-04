Son Dakika Haberleri: 3 katlı evin çatısına çıkan tavuk kuş gibi uçarak yere indi
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3 katlı evin çatısına çıkan tavuk kuş gibi uçarak yere indi

3 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde üç katlı bir evin çatısına çıkan tavuk sahibini şaşırttı.

3 katlı evin çatısına çıkan tavuk kuş gibi uçarak yere indi, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde üç katlı bir evin çatısına çıkan tavuk sahibini şaşırttı.


İlçeye bağlı Şirinköy Köyü'nde Satılmış ve Zeki Bostancı kardeşlere ait 3 katlı evin çatısına çıkan tavuk şaşkınlığa neden oldu. Yok artık dedirten olayda tavuğun çatıya nasıl çıktığı merak konusu olurken, ev sahibi tarafından görülen hayvan çatıdan indirilmeye çalışıldığı sırada bir kuş gibi üç katlı binadan uçarak yere indi.


Ev sahibi, Satılmış Bostancı çatıda gözüne çarpan şeyin tavuk olduğunu görünce rüya gördüğünü zannettiğini belirterek, "Günümüzde insanların intihar etmek için çıktıkları çatıda tavuğu görmek bizi şaşırttı. Kapıların kilitli olduğu bir evin çatısına tavuğun nasıl çıktığını gerçekten merak ediyorum. Hayvanı aşağıya indirmek için çatıda biraz mücadele verdik. Kısa kovalamacanın ardından korkan tavuk bir kuş gibi uçarak yere indi. Aşağıya indiğimde herhangi bir sıkıntısı gözükmüyordu." dedi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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