3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem - Son Dakika

3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem

6 saat önce

İstanbul polisi, Beylikdüzü'nde ünlü deterjan markalarının sahtesini üreten 3 katlı bir iş yerine baskın düzenledi.

3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem, System.String[]

İstanbul polisi, Beylikdüzü'nde ünlü deterjan markalarının sahtesini üreten 3 katlı bir iş yerine baskın düzenledi. İnsan sağlığına birebir olumsuz etki ettiği düşünülen ürünlere el konulurken sahte deterjan üreticilerinin bilgisayar sistemli tesisi şaşırttı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği polisleri Yakuplu Mahallesi'nde 3 katlı bir iş yerinde ünlü deterjan markalarının sahtesinin üretildiği ihbarını aldı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler sabah saatlerinde iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.


Bilgisayarlı sistem kurulmuş


İş yerinde yapılan aramalarda kutulara etiket yapıştırmak için bilgisayarlı sistem kurulduğu görüldü. Çok sayıda boş deterjan kutusu ele geçirildi. İnsan sağlığına doğrudan olumsuz etki ettiği düşünülen ürünlere el konuldu.


Operasyon anı kamerada


Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin operasyon anı saniye saniye görüntülendi. Kaydedilen görüntüler arasında polisin kapıyı çalması içeri girdikten sonra 1 kişiyi gözaltına alması yer aldı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kedinin fare ile oynadığı oyun kahkahaya boğdu
Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]