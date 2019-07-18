3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
'nin Derince
ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çanarlı Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan evin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki H.B.G. bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Küçük çocuk düşmenin etkisi ile yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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