Son Dakika Haberleri: 3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
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3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı

2 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çanarlı Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan evin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki H.B.G. bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Küçük çocuk düşmenin etkisi ile yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Derince, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
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