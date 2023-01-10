3. kattaki evine giren ekipleri gören yaşlı adam şaşkına döndü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde işitme engelli babasının evine giremeyen İsa Sönmez'in ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Balkondan içeri giren ekipleri karşısında gören yaşlı adam büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa Sönmez isimli vatandaş, işitme engelli babası 85 yaşındaki Nuri Sönmez'le birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen İsa Sönmez, kapıyı açmak istediğinde kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmayan İsa Sönmez, bir umutla kapı ziline yöneldi. Defalarca zile basmasına rağmen içeriden ses duyamayan Sönmez, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kapıyı açmayı başaramayan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle 3. katta bulunan dairenin balkonuna çıktı. Balkondan içeri giren itfaiye ekipleri, Nuri Sönmez'i yatağında uyurken buldu. Yaşlı adam, itfaiye ve polisi karşısında gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. İsa Sönmez ise babasına sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - ANTALYA