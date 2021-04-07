Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu

07.04.2021 13:38

Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu Genç kız 3. kattan atlayarak hayatını kaybetmişti, babası ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi Kocaeli'de İsrail'e gitmek istemeyen Siwar Keblawi'nin 3.

Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu

Genç kız 3. kattan atlayarak hayatını kaybetmişti, babası ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de İsrail'e gitmek istemeyen Siwar Keblawi'nin 3. kattan atlayıp, ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan baba ve oğul hakkında mütalaa verildi. Duruşma savcısı, baba ile oğulun cebir ve tehdit kullanarak genç kızı intihara azmettirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbarla bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Siwar Keblawi isimli genç kızın 3. kattan düştüğünü ve öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri genç kızın cesedinin düştüğü yerden babası Z.K. ve ağabeyi Y.K tarafından eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblawi'nin boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Ekipler Siwar Keblawi'nin babası Z.K. ve ağabeyi Y.K'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan baba ve oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"

'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek', 'tasarlayarak öldürme' suçlarından yargılanan Z.K. ve oğlu Y.K'nın, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya sanık Z.K ve Y.K. katılmazken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Siwar Keblawi'nin İsrail'e gitmek istemediği için 3. kattaki balkondan atladığı, baba Z.K. ve Y.K. genç kızı eve taşıyıp bir saat 45 dakika geçtikten sonra ambulansa haber verdikleri, cebir ve tehdit kullanarak intihara azmettirdiği gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Sanığın avukatı mütalaayı kabul etmeyerek, çeviride hata olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti ise duruşmayı erteledi.

Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu
Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu
Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu
Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu
Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu
Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu
Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış Müebbet, Kocaeli, İsrail, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölen İsrailli genç kızın babası ve ağabeyi hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika


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