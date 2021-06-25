Üye Girişi
3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular - Son Dakika

3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular

25.06.2021 17:55

Kocaeli'de İsrail'e gitmek istemeyen Siwar Keblawi'nin 3. kattan atlayıp, ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan baba ve ağabey yeniden hakim karşısına çıktı. Baba, tercümanların ifadelerini yanlış tercüme ettiğini, ağabey ise kardeşinin görme engelli ve olay gecesi sarhoş olduğunu iddia etti.

İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda, ihbarla bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, 20 yaşındaki SiwarKeblawi isimli genç kızın 3. kattan düştüğünü ve öldüğünü tespit etti.

BABA VE KARDEŞ TUTUKLANDI

Polis ekipleri genç kızın cesedinin düştüğü yerden babası Z.K. ve ağabeyi Y.K. tarafından eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık, boğazında ise morlukların olduğunu tespit etti. Ekipler, Siwar Keblawi'nin babası Z.K. ve ağabeyi Y.K.'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan baba ve oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TERCÜMANLAR BENİM İFADEMİ FARKLI TERCÜME ETMİŞ"

'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından yargılanan Z.K. ve oğlu Y.K'nin yargılanmalarına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, baba Z.K., ağabey Y.K., taraf avukatları ile tercüman katıldı.

Savunmasında, konuşmasının Arapça'da farklılık gösterdiğini söyleyen genç kızın babası Z.K., "Ben bu şiveyi polis merkezinde de kullandım. Tercümanlar benim ifademi farklı tercüme etmiş. Kızını kaybeden bir baba olarak 2 yıl 4 aydır hapisteyiz. Kanımızdan birini kaybettik ve tutuklandık. Bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Benim ve oğlumun böyle bir suç işlediği ile ilgili bir delil yoktur. Siwar benim en küçük kızımdı. En değerlimiz ve en sevdiğim çocuğumdu. Ne istediyse ona temin ediyorduk. Kızım Türkiye'ye kendi isteği ile gelmiştir. Eğitim ve nişanlanma konusunda bir zorlama söz konusu değildir. O kendi hür iradesi ile hareket ediyordu. Nişanlılığın devamı konusunda kendisi istemiştir. Savcının bizi suçlaması bir fikirdir ancak bu yanlıştır çünkü herhangi bir delil yoktur. Hala tutukluyuz ve hiçbir gelişme yok. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Burada adalet sağlanmazsa Allah'tan adaletin sağlanmasını bekleyeceğim. Yarım saat yapılan soruşturmada yüzünden 2 yıl 4 aydır tutukluyuz. Biraz Türkçe öğrendikten sonra yanlış anlaşıldığımı fark ettim. Oğlum, kızımın sağlık sorunları yüzünden Türkiye'ye geldi. Olayın böyle olacağını tahmin etmezdik. Yabancı yerdeyiz kimse bize yardımcı olmadı. Bize kimse yardımcı olamadığı için oğlumla görevleri paylaştık. O akrabalara haber vermeye gitti ben ise kızımın yanında kaldım. Durumunun ne olacağını bekledim" dedi.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Savunmasını Türkçe yapan sanık ağabey Y.K. ise tercümanlar eşliğinde alınan ifadelerinde yanlış anlaşılmaların olduğunu belirterek, delil olmadığı için suçlandıklarını ileri sürdü. 'Biz bir aileyiz' diyen Y.K., "İddia makamının yazdığı şeyler adaletten uzak. Mahkemenizden adalet bekliyoruz. Bilirkişi raporu ve tutanaklarda eksikler vardır. Kardeşimin resmi nişanlılığı olaydan 2.5 yıl önce olmuştur. Sonraki nişanlılığı ise sevgili gibi olmuştur. Biz kendisini zarar vermek isteseydik bunun için en müsait yer Filistin'di. Siwar'ın ablası olan Sara nişanı atmıştır, biz kendisine herhangi bir zarar vermedik, kültürümüzde böyle bir zarar verme yok" diye konuştu.

"KIZ KARDEŞİM SARHOŞTU"

Kız kardeşinin görme engelli olduğunu iddia eden Y.K., şu ifadeleri kullandı:

"Biz salondayken o odasına çıkmış. Sarhoş olduğundan dolayı balkona kusmak için çıktığını düşünüyorum. Balkondaki korkuluk yüksek olmayan ve kış olduğu için ıslaktı, saatte geceydi. Biz peşine gittik kendisine seslendik, onu kurtarmak için kapıyı kırdık ve kendisini ne odada, ne balkonda gördük. Bundan önce kendisi salondaydı, babam önde ben arkada yanına yaklaştığımızda 'ben tedavi olmak istemiyorum' dedi. Benim amacım Siwar'ı İsrail'e götürüp tedavi ettirmekti. Biz balkona yaklaştığımızda kızın aşağıda bağırdığını duyduk. Kardeşim gördüğümüzde konuşuyordu ancak kalkamıyordu. Kardeşim nişan atmadan 2.5 yıl öncesinde intihara da kalkışmıştı. Ben ve babam o gün kendisine temas etmedik, tutsak kaçamazdı. Biz, babam ile eve gelip 5 kapı açıp 2 dakika içerisinde Siwar'ı öldürmemiz mümkün değildir. Biz sağlık numaralarını ve Türkçe konuşmayı da bilmediğimiz için arayamadık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi isterim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, telefon kayıtlarının incelenmesi üzerine duruşmayı erteledi.

3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular

Görme Engelli, Kocaeli, İsrail, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın 19:41 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz 19:20 Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek 18:24 Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek
Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü 18:05 Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme 17:05 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü 16:45 Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız         
18:52
Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar         
18:23
Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı         
18:07
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı         
16:51
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 20:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement