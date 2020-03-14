3.kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3.kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

3.kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

7 saat önce

Tokat'ta bir apartmanın 3. katından düşen çocuk ağır yaralandı.

3.kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Tokat'ta bir apartmanın 3. katından düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan K. ve N.C. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki G.C., 3. kattaki camdan düştü. Beton zemine düşerek kanlar içinde kalan çocuğu gören mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Olay yerinde fenalık geçiren anne Ceylan'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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