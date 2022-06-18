3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

18.06.2022 22:33
3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak'ta bulunan 4 Katlı Özüdoğru Apartmanı'nın 3'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki K.Ü. isimli erkek çocuk, mutfakta yemek yapmakta olan annesi F.Ü'den habersizce dışarı bakmak için sinekli takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten kafası üzerine beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gören çocuklar ise, "Bir anda bağrışma sesleri geldi. Baktığımızda çocuğun düştüğünü söylediler. Daha sonra ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdü" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi çocuğun düştüğü yerde ve dairede inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KARAMAN

YORUMLAR
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3'üncü kattan düşen Kuzey ağır yaralandı, annesi hastanede sinir krizi geçirdi 3'üncü kattan düşen Kuzey ağır yaralandı, annesi hastanede sinir krizi geçirdi Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular
Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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