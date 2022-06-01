3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 3'üncü kattaki evin balkonundan sarkınca düşen 2 yaşındaki çocuk, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.
Seyitnizam Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkan 2 yaşındaki Muhammet T'yi görenler, çocuğun düşeceği ihtimali üzerine, binanın önünde durarak önlem aldı.
Dengesini kaybederek düşen çocuğu, çevredeki esnaf havadayken yakaladı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı yara almadan atlatan ve ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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