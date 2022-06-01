3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı - Son Dakika
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3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı

01.06.2022 17:50

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 3'üncü kattaki evin balkonundan sarkınca düşen 2 yaşındaki çocuk, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 3'üncü kattaki evin balkonundan sarkınca düşen 2 yaşındaki çocuk, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.

Seyitnizam Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkan 2 yaşındaki Muhammet T'yi görenler, çocuğun düşeceği ihtimali üzerine, binanın önünde durarak önlem aldı.

Dengesini kaybederek düşen çocuğu, çevredeki esnaf havadayken yakaladı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı yara almadan atlatan ve ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı
3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı
3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı
3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı

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İstanbul'da 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı İstanbul'da 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı İnanılmaz kurtarış! Balkondan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı! İnanılmaz kurtarış! Balkondan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı!
Kaynak: AA

Zeytinburnu, İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı - Son Dakika


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