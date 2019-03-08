3. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
29 dakika önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi
Tunahan Sitesi'nde 3 yaşındaki U.E.G. isimli küçük çocuk, evlerinin penceresinden dışarıya bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı U.E.G.'yi Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. U.E.G., burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Hitit Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:32 Kaynak: İHA
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