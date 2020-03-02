3. kattan düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. kattan düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika

3. kattan düşen genç ağır yaralandı

6 saat önce

Karaman'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden, zeminde bulunan iş yerinin tentesine düşen genç ağır yaralandı.

Karaman'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden, zeminde bulunan iş yerinin tentesine düşen genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünal Şahin (23), Alişahane Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden zeminde bulunan iş yerinin demir tentesine düştü.

Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımı ile tenteye çıkan sağlık görevlileri, yaralıya müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tentenin bulunduğu yere yangın merdivenini uzatarak yaralıyı sedyeye koydu.

Aşağıya indirilen yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3. kattan düşen genç ağır yaralandı

Ünal Şahin, İtfaiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:39 Kaynak: AA
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